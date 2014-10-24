В США зарегистрирован четвертый случай лихорадки Эбола

Мужчина был госпитализирован в больницу Нью-Йорка через 6 дней после возвращения в США из Гвинеи.

Диагноз геморрагической лихорадки подтвержден лабораторными исследованиями. Пациент находится в нью-йоркском Госпитале Белльвю, в то же медучреждение помещены три человека, близко контактировавшие с заболевшим врачом, включая его девушку. Ни и у кого из контактных лиц симптомов инфекции на данный момент не наблюдается.

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После возвращения в Нью-Йорк пациент пользовался городским метро и такси, посещал боулинг-клуб и другие общественные места. Тем не менее, по словам мэра Нью-Йорка Билла де Базио, у горожан нет поводов для беспокойства, поскольку шансы на передачи инфекции при нахождении с больным в одном вагоне или салоне автомобиля чрезвычайно низки. Де Блазио также подчеркнул, что в медицинских учреждениях города приняты все меры для того, чтобы избежать заражения персонала при уходе за инфицированным пациентом.

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Предыдущие три случая геморрагической лихорадки Эбола на территории США были выявлены в Далласе, штат Техас. Первым заболевшим стал житель Либерии, у которого симптомы инфекции появились вскоре после прибытия в США. Причина недомогания была установлена не сразу, мужчина был госпитализирован после повторного обращения за медицинской помощью и умер в больнице. При уходе за этим пациентом лихорадкой Эбола заразились две медсестры, в настоящее время, по словам врачей, их жизнь находится вне опасности.

remedium.ru