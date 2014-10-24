Переедание - не причина, а следствие ожирения

В статье интернет-журнала JAMA в который раз была затронута тема ожирения, пишет percare.ru. Эта тема стала такой популярной, потому что, действительно, большая часть человечества страдает от лишнего веса и от последствий ожирения.

Автор статьи поставил под сомнение тот факт, что желающие всегда могут похудеть, стоит только снизить количество потребляемых калорий и увеличить физические нагрузки. Также он считает, что многие несправедливо обвиняют людей в том, что они сами не хотят похудеть.

На самом деле, проблема не так проста, как кажется на первый взгляд, потому что на протяжении почти целого столетия было потрачено несколько миллиардов долларов для решения проблемы лишнего веса, но результата до сих пор нет. Но, было выявлено, что переедание является не проявлением ожирения, а его причиной.

Исследовались биологические факторы, влияющие на увеличение массы тела, высказывалось много гипотез, но самым универсальным средством до сих пор остаётся только одно - грамотная диета под наблюдением врача, эффективные физические нагрузки. Не стоит забывать о том, что все попытки снизить лишний вес потерпят неудачу, если не учитывать индивидуальные особенности организма, поэтому диета, которая будет эффективно помогать справляться с этой проблемой, для каждого человека строго индивидуальна.