Жирная рыба поможет преодолеть депрессию

Вылечить депрессию непросто, ведь до 50% пациентов не реагируют на антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), отмечает meddaily.ru со ссылкой на "Ремедиум". Но датские ученые придумали, как повысить эффективность терапии. Все просто: нужно увеличить потребление жирной рыбы. Комментирует исследователь Роэль Мокин: "Мы искали биологические особенности, которые могли бы объяснить отсутствие ответа на антидепрессанты. И в центре внимания оказался анализ метаболизма жирных кислот и регуляции гормонального ответа на стресс".

Оказалось, присутствуют изменения обмена жирных кислот при депрессии, который по-особенному регулируется стрессовыми гормонами. Эффект жирной рыбы проверялся на примере 70 больных. В качестве контрольной группы выступал 51 здоровый человек. У них фиксировался уровень жирных кислот и кортизола. Также записывалась диета. Затем больным давали первичную дозу антидепрессанта (прием шел 6 недель), которая по необходимости повышалась. Выяснилось, что у пациентов, не реагирующих на терапию, были нарушения в обмене жирных кислот.

Притом, пациентов, в зависимости от объема потребления жирной рыбы, разделили на 4 группы. Хуже всего реагировали на терапию люди с наименьшим количеством рыбы в рационе. Если человек ел рыбу минимум раз в неделю, эффективность терапии составляла 75%. Если человек рыбу не ел совсем, то эффективность была 23%. Ученые хотят найти подобную связь рациона и результативности лечения других заболеваний.