В организации планируют заключить к концу ноября сделку по обеспечению поставок "перорального амбулаторного препарата" в бедные страны. СМИ говорят, что это скорее всего будет Молнупиравир.

Всемирная организация здравоохранения решила обеспечить бедные страны тестами и таблетками для инфицированных коронавирусом по низкой цене. Документ пока представлен в черновом варианте.

Как пишет Reuters, документ относится к программе, которая направлена на организацию справедливого доступа бедных стран к вакцинам, тестам и лечению от коронавируса.

В числе шагов, которые предлагает организация АСТА, созданная ВОЗ и партнерами для борьбы с COVID-19, - сделать так, чтобы пациенты с легким или средней тяжести течением болезни могли получить антивирусные препараты по цене всего 10 долларов за курс.

Читайте такжеPfizer работает над таблетками для профилактики COVID-19: испытания успешныВОЗ хочет увеличить поставки лекарств и тестов по относительно низкой цене после того, как богатые страны получили огромную долю мировых поставок вакцин, пишет Reuters.

В документе организации прямо не говорится, какие именно лекарства будут использованы. Инициатива хочет заключить к концу ноября сделку по обеспечению поставок "перорального амбулаторного препарата".

Программа просит G20 и других доноров выделить дополнительно $22,8 млрд до сентября 2022 г. на закупку тестов, лекарств и вакцин для бедных стран. Доноры уже выделили $18,5 млрд. Треть от $22,8 млрд планируется направить на закупку тестов.

Как предполагают СМИ, речь идет о Молнупиравире производства американской Merck и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics. Это экспериментальный препарат в виде таблеток, который может стать первым широко доступным лекарством от коронавируса.

Сейчас разрабатываются и другие лекарства, однако молнупиравир — единственный, кто показал положительные результаты на поздней стадии испытаний.

Цена 10 долларов за курс Молнупиравира, которую хочет обеспечить ВОЗ, является очень низкой. Для сравнения, правительство США уже заказало препарат на 1,7 млн курсов лечения за 1,2 млрд долларов, то есть один пятидневный курс обошелся в 700 долларов.

Исследование Гарвардского университета показало, что цена курса молнупиравира может составить $20, если его будут производить на заводах по производству дженериков, а при оптимизации производства цена может постепенно снизиться до $7,7 за курс.

Напомним, американская компания Merck подала на регистрацию экспериментальный препарат "Молнупиравир" (Molnupiravir) от COVID-19, который США могут предоставить Украине.

Как сообщал УНИАН, по итогам визита президента Владимира Зеленского в США 31 августа - 2 сентября в пресс-службе Офиса главы государства сообщили, что Минздрав Украины и компания MSD обсуждают возможные поставки "Молнупиравира" - препарата-кандидата для лечения пациентов с COVID-19, который находится на третьей стадии клинических испытаний.

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Автор: Виктория Гордиенко