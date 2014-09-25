Обниматься полезно для здоровья. Гипертония или повышенное артериальное давление является поводом для беспокойства многих людей. К сожалению, имеющиеся в продаже лекарства не всегда позволяют добиться нужного эффекта. А главное, гипертония не уходит, и через некоторое время проблемы с давлением появляются вновь. К счастью, итальянским исследователям удалось найти по-настоящему эффективное средство, пишет infosmi.net.

Ученые из Вены утверждают, что для нормализации артериального давления, в частности, его понижения при гипертонии и стрессах, а также улучшения памяти необходимо… всего лишь обниматься!

Выяснилось, что объятия помогают вырабатывать окситоцин, придающий физический импульс. Как утверждают исследователи одного из венских университетов, люди, которые часто обнимаются с близкими, становятся с течением времени более чуткими. Однако нейрофизиологи считают, что положительный эффект можно достигнуть в случае доверия людей друг другу. При объятиях с незнакомым человеком стресс, напротив, усиливается. В таком случае окситоцин уже не вырабатывается, а из-за выработки гормона стресса под названием "кортизол" уровень тревоги повышается в значительной степени.

Следует уточнить, что окситоцин, вырабатываемый гипофизом гормон, отвечает за усиление особых чувственных связей, создает чувство близости между детьми, родителями и семейными парами. Также он начинает вырабатываться у женщин сразу по окончании родов и в период грудного вскармливания для установления между матерью и ребенком особой эмоциональной связи. Остается лишь посоветовать всем обниматься чаще и больше не испытывать проблем со здоровьем!