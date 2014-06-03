В Одессе 5-летний ребенок госпитализирован после падения с 3-го этажа
17:19, 03 июня 2014Новости регионов
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Ребенок стоял на оконном подоконнике и облокотился на москитную сетку
Фото: УНИАН
В Одессе в понедельник, 2 июня, 5-летний ребенок выпал с 3-го этажа жилого дома.
Как сообщили УНИАН в Одесском городском управлении ГУ МВД, в Киевском районе города, по улице Вильямса, в одном из многоэтажных домов в квартире на 3-м этаже ребенок стоял на оконном подоконнике и облокотился на москитную сетку.
Под весом ребенка сетка порвалась, что привело к его падению. Как сообщили в милиции, потерпевший госпитализирован – у него политравма.
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