В Одессе 5-летний ребенок госпитализирован после падения с 3-го этажа

В Одессе в понедельник, 2 июня, 5-летний ребенок выпал с 3-го этажа жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Одесском городском управлении ГУ МВД, в Киевском районе города, по улице Вильямса, в одном из многоэтажных домов в квартире на 3-м этаже ребенок стоял на оконном подоконнике и облокотился на москитную сетку.

Под весом ребенка сетка порвалась, что привело к его падению. Как сообщили в милиции, потерпевший госпитализирован – у него политравма.