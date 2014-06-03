Дети в возрасте до 7 лет могут находиться в учреждениях отдыха вместе с родителями
13:52, 03 июня 2014Страна
0
Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" (относительно установления возраста детей, находящихся в детских учреждениях отдыха и оздоровления вместе с родителями) (№3375)
Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.
Читайте такжеВ Украине в этом году планируют оздоровить свыше 2 млн. школьников - Минздрав
Законом вносятся изменения в статью 13 Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей», где определяется, что дети в возрасте от 4 до 7 лет (ранее - 6 лет) находятся в детских учреждениях оздоровления и отдыха вместе с родителями или другими законными представителями.
Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter