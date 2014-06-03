Дети в возрасте до 7 лет могут находиться в учреждениях отдыха вместе с родителями

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом вносятся изменения в статью 13 Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей», где определяется, что дети в возрасте от 4 до 7 лет (ранее - 6 лет) находятся в детских учреждениях оздоровления и отдыха вместе с родителями или другими законными представителями.

Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.