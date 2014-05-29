Львовщина: в регион идет циклон с очень сильными дождями

Во Львовской области 30 мая – 1 июня ожидается циклон с очень сильными дождями, грозами и градом, в горах существует угроза образования селевых потоков.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА со ссылкой на данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Как отмечается в сообщении, в связи с воздействием циклона с Балкан во Львовской области 30 мая – 1 июня ожидаются сложные погодные условия: грозы, местами град, порывы ветра 15 – 20 м/с. Днем 30 мая местами, на протяжении суток 31 мая и ночью 1 июня на всей территории сильные дожди, в Карпатах 31 мая очень сильные дожди.

31 мая – 2 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается формирование дождевого паводка с подъемом уровня воды на отдельных участках до 2 м .

«Местами возможно затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, при очень сильных дождях формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза образования селей», - отмечается в сообщении.