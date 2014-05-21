Синоптики рассказали, каким будет лето в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

"От солнца придется прятаться меньше. Мы ожидаем большую облачность в связи с осадками... Будем наоборот ждать, когда выйти и погреться на солнышке",- сказала Мартазинова.

В частности, по данным синоптика, июнь будет дождливым, местами с грозами и ливнями, а в западных областях - даже с градом.

Вместе с тем, июль, по прогнозу синоптика, будет теплым, но со значительными осадками на протяжении месяца в центральных и западных регионах страны. На остальной территории Украины осадки будут не выше нормы.

В августе Мартазинова ожидает осадки по всей территории страны в пределах нормы, однако температура воздуха будет не высокой.

"Август ожидается таким спокойным, но не очень жарким. Осадки будут по всей территории. Но в целом август спокойней июня и июля", - прогнозирует синоптик.

Погода в столице летом будет прохладная и дождливая, как и по всей территории страны. Синоптик ожидает, что в июне в Киеве осадков не будет 3-8 и 15-19 числа. "Остальные дни все время отмечаются дождями", - отметила Мартазинова.