Сумская область получила 8 автомобилей скорой помощи

Сумский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил восемь приобретенных за счет средств государственного бюджета автомобилей скорой медицинской помощи на базе Peugeot Boxer.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, пять автомобилей – типа В и три – типа С (реанимобили).

По словам начальника управления здравоохранения Сумской ОГА Сергея Бутенко, автомобили полностью оснащены медицинской аппаратурой, мобилизационным оборудованием и изделиями медицинского назначения для оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в соответствии с Национальным стандартом Украины на автомобиле скорой медицинской помощи.

«До конца мая планируем получить еще 11 автомобилей скорой медицинской помощи типа В», - отметил Бутенко.

По его информации, в ближайшее время прибывшие автомобили будут распределены для обслуживания населения Сум и всех районов области.

Как сообщал УНИАН, первая партия автомобилей скорой медицинской помощи типа В в количестве 15 единиц на базе Peugeot Boxer была получена Центром в апреле.