Житомирская область получила 35 современных «скорых»

Житомирская область в рамках государственной программы получила 35 автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенных в соответствии с европейскими стандартами, позволяющими при транспортировке больных обеспечить принятие реанимационных мер.

Как прозвучало на церемонии передачи «скорых» Житомирской районной больнице, сегодня 35 «скорых» переданы Житомирской станции скорой медицинской помощи.

До конца апреля спецавтомобили получат медицинские учреждения Коростеня, Житомира, и других районов области.

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения облгосадминистрации, вскоре автопарк службы скорой медицинской помощи в области увеличится еще на 5 единиц. Таким образом, в 2014 году Житомирщина получит 40 новых «скорых».

Справка УНИАН. В Житомирской области работают 103 бригады скорой медпомощи. Общее количество пунктов временного базирования – 42. Автомобили «скорой» на 100% оборудованы GPS-навигацией, во всех диспетчерских установлены архиваторы вещания. Все бригады обеспечены средствами радио- и мобильной связи.

За первый квартал текущего года прибытие бригад на выезд в течение 10 минут в городской местности составляет 90%, а в течение 20 минут в сельской местности – 86%.

В службе скорой медицинской помощи Житомирщины работают 78 врачей и 600 фельдшеров, которые прошли специализацию по специальности «Медицина неотложных состояний».

Как сообщал УНИАН, вчера Днепропетровская область получила 63 «скорых».