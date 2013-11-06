Тернопольщина: медики выдавали фиктивные справки "донорам"

В Тернопольской области разоблачили медиков, которые выдавали фиктивные справки о сдаче донорской крови.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что служебные лица отделения переливания крови Чертковской центральной коммунальной районной больницы составляли и выдавали заведомо неправдивые документы о том, что 10 граждан сдали кровь достаточного количества и максимально допустимых доз.

В дальнейшем указанным гражданам был предоставлен статус «Почетных доноров Украины» и безосновательно произведены соответствующие доплаты, чем государству нанесен ущерб на общую сумму 55 тыс. грн.

По данному факту прокуратурой Чертковского района в начале недели внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.366, ч.1 ст.364-1 УКУ (служебный подлог, злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).