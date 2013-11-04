В Севастополе из-за отравления грибами умерли два человека

В Севастополе за последние двое суток в результате отравления грибами умерли два человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об сегодня заявил начальник управления охраны здоровья Севастопольской ГГА Виктор Пологов в эфире региональной государственной ТРК.

«Буквально позавчера на телевидении мы говорили о том, что крайне опасно есть крымские грибы. Сомневаешься – лучше вообще откажись. И вот на сегодня печальная статистика: с начала сезона (за октябрь) уже 32 человека у нас госпитализировано, а за последние два дня два человека умерли в результате отравления грибами», - сказал Пологов.

По его словам, пострадавшие потребляли в пищу так называемый белый крымский горный гриб.

«Дело в том, что сам этот гриб может и не ядовит, но он крайне похож на бледную поганку. Достаточно одной малой дозы бледной поганки, которая способна остановить человеческую жизнь», - сказал начальник горздрава.