Корень проблемы нашли в ее желудке.

Здоровые диеты и занятия спортом - основные способы привести свой вес в норму. Но иногда это просто не работает. Американка Кимми Гилберт столкнулась именно с такой проблемой, пишет Business Insider.

Ранее Кимми испробовала все - от дорогих абонементов в тренажерный зал до бесчисленных диет и даже лекарств для похудения. Но ни одно из них не помогло ей долго контролировать свой вес. Врачи квалифицировали ее состояние как патологическое ожирение.

"Сначала я очень похудела, но потом вес просто вернулся", - рассказала она.

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Ответ на ее проблему может лежать в микробиоме ее кишечника. Чтобы выяснить это, женщина решилась на специальное тестирование в коммерческой лаборатории. Оказалось, что Кимми имеет низкий уровень микробов, связанных с потерей веса и ощущением сытости.

Специалисты обнаружили, что микробиота женщины менее разнообразна, чем у людей, которые имеют здоровый вес. Одно крупное исследование 2008 года показало, что люди с ожирением, как правило, имеют похожие микробиомы с низким разнообразием.

Микроб под названием Prevotella, который связан с потерей веса, вообще не был найден в ее кишечнике. "Людям, у которых нет Prevotella, трудно похудеть", - объясняет доцент Калифорнийского университета, содиректор Центра микробиомы Гудмена-Ласкина Энни Гупта.

В исследовании 2018 года, проведенном с участием 52 людей с лишним весом, те, кто имел более высокий уровень Prevotella, потеряли значительно больше веса, чем те, кто имел низкий уровень.

Исследователи также обнаружили, что у Кимми низкое количество трех других типов бактерий, связанных с кишечным гормоном, который заставляет вас чувствовать сытость.

Эксперты порекомендовали женщине долгосрочно изменить образ жизни, что помогло бы ей снова заселить свой кишечник большим количеством "хороших" бактерий. По словам Гупты, употребление от 20 до 30 фруктов и овощей в неделю обычно считается полезным.

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