На каких улицах Киева ограничат движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на ряде объектов и празднованием Дня Европы в столице будет ограничено движение транспорта на некоторых автодорогах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Госавтоинспекцию в городе Киеве.

Так, уже 17 мая в 21:00 будет перекрыто движение по ул. Крещатик на участке от Бессарабской площади до Европейской. Возобновят движение в центре в 7 часов утра 19 мая.

Также в 22:00 17 мая на Московском мосту в направлении проспекта Ватутина (левый берег) будет перекрыта первая полоса движения, где будет выполняться замена асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы будут продолжаться до 16:00 20 мая.

Кроме того, 18 мая начнется ремонт железобетонной плиты и замена деформационных швов на мосту Патона. Поэтому в 8:00 в направлении левого берега будут перекрыты 2 полосы движения. Обычный режим движения будет возобновлен 19 мая после 20:00.

Напоминаем также, что на проспекте Победы продолжаются ремонтные работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. В связи с этим до 6 часа утра 20 мая частично перекрыта автомагистраль на участке от Большой кольцевой дороги до выезда из Киева в направлении Житомира. В настоящее время дорожная полоса Житомир-Киев распределена таким образом, чтобы автомобили имели возможность двигаться в обоих направлениях.

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений.