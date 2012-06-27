Херсонщина: пенсионерку укусил каракурт

В Херсонской области пенсионерка попала в реанимацию после укуса каракурта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, 26 июня в реанимационное отделение Скадовской районной больницы в тяжелом состоянии была доставлена 65-летняя жительница села Владимировка. Медики диагностировали у нее отравление ядом после укуса каракурта.