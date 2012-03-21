В Запорожье питбультерьер искусал двух человек

В Запорожье предположительно больной бешенством питбультерьер искусал двух человек.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, сегодня около полуночи на телефон «102» от жителей Шевченковского района Запорожья поступило сообщение о том, что пес напал на собственных хозяев.

«На улице люди увидели окровавленную 30-летнюю соседку: она выбежала на проезжую часть и потеряла сознание», - сообщили в милиции.

Женщину доставили в больницу, а на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося выехали следственно-оперативная группа Шевченковского райотдела, Запорожского городского управления ГУМВД Украины в Запорожской области и сотрудники кинологического центра, которым пришлось спасать вторую жертву пса.

«34-летний мужчина оказался в плену собственного пса. Хозяин лежал в доме на кровати и боялся пошевелиться: как только он пытался встать и выйти из комнаты, собака бросалась на него и кусала», - сообщили в милиции.

Освободить мужчину удалось благодаря кинологам, которые отвлекли на себя животное и дали хозяину пса возможность выбежать из комнаты.

С рваными ранами правой руки и спины пострадавшего доставили в больницу. Питбультерьера отправили в областную ветеринарную станцию для проверки на бешенство.

По факту случившегося проводится проверка.