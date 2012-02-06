В Луганской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Луганского энергетического объединения», сегодня ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в связи с чем все подразделения «ЛЭО» мобилизованы для оперативной ликвидации аварийных отключений.

За выходные, 4-5 февраля, в Луганской области произошло три аварийных отключения: два в Лисичанске и одно в областном центре. «Это стандартная ситуация, количество аварий не больше обычного. Аварии устранены в течение часа-двух», - говорится в сообщении.