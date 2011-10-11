5 жителей Нежина госпитализированы с отравлением

В Черниговской области 5 человек госпитализированы с пищевым отравлением после празднования свадьбы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

5 жителей Нежина, которые праздновали свадьбу в местном кафе "Золотой ключик", госпитализированы в инфекционное отделение Нежинской центральной городской больницы 10 октября. Состояние здоровья больных удовлетворительное. Предварительный диагноз – «острый гастроэнтероколит».