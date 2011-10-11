5 жителей Нежина госпитализированы с отравлением
14:28, 11 октября 2011Новости регионов
1
После празднования свадьбы в кафе
В Черниговской области 5 человек госпитализированы с пищевым отравлением после празднования свадьбы.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
5 жителей Нежина, которые праздновали свадьбу в местном кафе "Золотой ключик", госпитализированы в инфекционное отделение Нежинской центральной городской больницы 10 октября. Состояние здоровья больных удовлетворительное. Предварительный диагноз – «острый гастроэнтероколит».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter