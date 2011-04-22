В Ивано-Франковске ликвидаторы одноразово получат по 252 грн
14:07, 22 апреля 2011Новости регионов
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В Ивано-Франковске участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС получат одноразовую материальную помощь на общую сумму 7,811 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Виктор АНУШКЕВИЧУС по просьбе ряда общественных организаций.
В соответствии с распоряжением, 31 участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и их родственники получат из городского бюджета по 252 грн.
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