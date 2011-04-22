В Ивано-Франковске ликвидаторы одноразово получат по 252 грн

В Ивано-Франковске участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС получат одноразовую материальную помощь на общую сумму 7,811 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Виктор АНУШКЕВИЧУС по просьбе ряда общественных организаций.

В соответствии с распоряжением, 31 участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и их родственники получат из городского бюджета по 252 грн.