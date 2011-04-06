Херсонщина хочет 50 млн для решения экологических проблем

Херсонская область по результатам визита главы МЧС Виктора БАЛОГИ 24 марта в регион получит господдержку для решения экологических проблем в сумме до 50 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Херсонского областного совета Виктор ПЕЛИХ на пресс-конференции в Херсоне.

В частности, по словам главы облсовета, эти средства область пока получила теоретически, а фактическое выделение денег произойдет по факту принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины.

«Нам удалось договориться о совместном решении ряда острых проблем. В частности, на восстановительные работы по ремонту канализационных коллекторов планируется выделить 21 млн. грн., на вывоз из области ядохимикатов – 19 млн. грн. Кроме того, есть поддержка по решению вопроса подтопления населенных пунктов региона. В целом около 50 млн. грн. будет привлечено из госбюджета на эти мероприятия. Пока еще все на бумагах, но после подписания документов Кабмином эти средства будут», - уверен В.ПЕЛИХ.

Как сообщалось, В.БАЛОГА заявил о поддержке предложений руководства Херсонских облгосадминистрации и облсовета по эффективному решению имеющихся в регионе экологических проблем. В частности, министр пообещал пролоббировать в Кабмине вопрос финансирования этих работ.

По данным Управления МЧС в Херсонской области, для выполнения работ по утилизации 1 тыс. тонн пестицидов, которые хранятся в регионе, необходимо до 15,185 млн. грн.

Кроме того, херсонские власти в начале текущего года рассчитывали получить из госбюджета 32,3 млн. грн. из 48,9 млн. грн. необходимых для полной реконструкции Северного и Южного канализационных самотечных коллекторов в Херсоне.