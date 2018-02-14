В Киеве нет ни одной дозы сыворотки против дифтерии

«От остальных болезней в Киеве есть вакцины», - заверила Гинзбург.

Сыворотки против ботулизма и дифтерии в Киеве, как и раньше, нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

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«Что касается сыворотки против ботулизма в качестве лечебного препарата, то ее нет, как и против дифтерии. Поставщик у нас - Министерство здравоохранения. Когда были случаи - было 10 случаев ботулизма в Киеве в прошлом году, то больные сами покупали. К большому сожалению, такова ситуация, и мы (власти Киева - УНИАН) не можем на нее повлиять», - отметила она.

Гинзбург со ссылкой на Министерство здравоохранения уточнила, что в Украине есть противодифтерийная сыворотка, полученная как гуманитарная помощь. «Но в области она не направлена, и говорить о ее количестве я не могу», - отметила она.

Что касается предотвращения ботулизма - она посоветовала соблюдать правила хранения продуктов питания.

«От остальных болезней в Киеве есть вакцины», - заверила Гинзбург.

«Что касается наличия вакцин против дифтерии - она есть в достаточном количестве для всех возрастных категорий. Уже вакцинировано более 23 тыс. человек, среди них 3 тыс. - это взрослые. Вспышки не будет, если все будут вакцинироваться», - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, 22 января Гинзбург заявила, что в Киеве в течение последних трех лет случаев заболевания дифтерией не зарегистрировано, охват вакцинацией в прошлом году был на уровне 93%.

Она также отметила, что Минздрав заверил, что для Киева есть сыворотка от дифтерии. «Противодифтерийная сыворотка в декабре, по информации Министерства здравоохранения, была получена. Перераспределения на Киев не было», - отметила Гинзбург.