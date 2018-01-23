В Украине ожидается вспышка дифтерии: больше половины детей не имеют прививок

После вспышки кори украинцев может постигнуть новая волна бактериальной инфекции. На этот раз медики прогнозируют вспышку дифтерии.

Причиной может стать то, что люди отказываются вакцинироваться и это при том, что вакцины в Украине хватает, сообщает ТСН.

"Если осложнения от кори опасны в 0,01-0,1% (случаев - УНИАН), то от дифтерии, от ее осложнений, страдает каждый 10 ребенок, который заболеет", - рассказала заместитель директора Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Дарницкого района.Киева Наталья Шаповал.

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Отмечается, что сейчас прививки имеют чуть более 45% детей. Ситуация со взрослыми еще сложнее - лишь 38% вакцинированных. Согласно календарю прививок взрослому человеку нужно вакцинироваться против дифтерии каждые 10 лет, однако взрослые часто об этом забывают.

"Охваты (вакциной - УНИАН) среди взрослых никогда не были высокими. Последняя вспышка, когда была проведена дополнительная кампания по вакцинации против дифтерии была в 90-е годы. То есть после 90-х годов никакого массового покрытия вакцинами взрослых не было. Поэтому риски очень большие", - отметила медицинский эксперт детского фонда ООН Екатерина Булавинова.

При вспышке в 90-х годах от дифтерии умерло 700 человек. В целом смертность от болезни составляет почти 50%. Для того, чтобы болезнь не распространялась, привитыми должны быть 95% населения.

Напомним, количество заболевших корью в Украине растет каждую неделю, уже заболели более 2 тысяч человек.