В Киеве из-за гриппа и ОРВИ закрыты 36 школ

В 56 школах занятия не посещают ученики 367 классов.

В Киеве из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлен учебный процесс в 36 школах.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

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«Учебный процесс приостановлен в 36 школах (1089 классов) полностью и в 56 школах (367 классов) поклассово. Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском и Оболонском районах. Не закрыт ни один класс в Печерском и Шевченковском районах», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, члены Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в конце января приняли решение о возможности временной приостановки учебного процесса в учебных заведениях столицы - в случае отсутствия 20% от общего количества учащихся. Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и поклассово. Дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

По состоянию на 6 февраля в Киеве из-за гриппа приостановили обучение в 20 школах, в 35 школах - поклассово.

По данным КГГА, на прошлой неделе в Киеве зарегистрировано более 21 тыс. больных гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости был ниже эпидпорога на 36%.