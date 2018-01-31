В Виннице из-за гриппа приостановлены занятия в школах (видео)

С начала эпидсезона в городе зарегистрировано 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.С начала эпидсезона в городе зарегистрировано 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.

В Виннице из-за увеличения количества заболевших гриппом временно приостанавливаются занятия во всех общеобразовательных учебных заведениях города с 31 января по 6 февраля.

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Как сообщила пресс-служба Винницкого городского совета, соответствующее решение принято вчера.

"Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля", - сообщили в горсовете.

По данным Департамента здравоохранения, в городе с начала эпидсезона зарегистрировано 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них 22 728 - дети до 18 лет, что составляет 59%.

За последнюю неделю за медицинской помощью обратились 2733 человека, из них 67,3% - дети.

Согласно данным ежедневного мониторинга посещаемости в общеобразовательных учреждениях, который проводится с 15 января, четко прослеживается тенденция к увеличению количества заболевших среди учащихся. По состоянию на 30 января средний удельный вес отсутствующих по болезни колеблется в пределах 8-34% и составляет 17% против 10% на 23 января.