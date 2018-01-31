В Виннице из-за гриппа приостановлены занятия в школах (видео)

10:50, 31 января 2018
Новости регионов
50 0
УНИАН

Читайте такжеВ Киеве показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога почти на 42%

Как сообщила пресс-служба Винницкого городского совета, соответствующее решение принято вчера.

"Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля", - сообщили в горсовете.

По данным Департамента здравоохранения, в городе с начала эпидсезона зарегистрировано 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них 22 728 - дети до 18 лет, что составляет 59%.

За последнюю неделю за медицинской помощью обратились 2733 человека, из них 67,3% - дети.

Согласно данным ежедневного мониторинга посещаемости в общеобразовательных учреждениях, который проводится с 15 января, четко прослеживается тенденция к увеличению количества заболевших среди учащихся. По состоянию на 30 января средний удельный вес отсутствующих по болезни колеблется в пределах 8-34% и составляет 17% против 10% на 23 января.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #эпидемический сезон 2017-2018