Эпидемия гриппа в США: уже умерли 37 детей
11:02, 29 января 2018Зарубежные новости
202 0
Инфекционисты прогнозируют дальнейший рост показателей детской смертности из-за гриппа.
В США свирепствует эпидемия гриппа / REUTERS
Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве, в США в результате эпидемии гриппа уже умерли 37 детей.
Читайте такжеЭпидемиологи заявляют о начале опасной эпидемии гриппа в США
По мнению экспертов, до конца зимнего сезона этот показатель может удвоиться, сообщил телеканал Fox News.
Власти страны приняли решение отменить занятия в школах 11 штатов-за эпидемии гриппа. Так, учебные заведения закрыты в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Северная Каролина и Миссури.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter