Эпидемия гриппа в США: уже умерли 37 детей

Инфекционисты прогнозируют дальнейший рост показателей детской смертности из-за гриппа.

Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве, в США в результате эпидемии гриппа уже умерли 37 детей.

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По мнению экспертов, до конца зимнего сезона этот показатель может удвоиться, сообщил телеканал Fox News.

Власти страны приняли решение отменить занятия в школах 11 штатов-за эпидемии гриппа. Так, учебные заведения закрыты в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Северная Каролина и Миссури.