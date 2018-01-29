Эпидемия гриппа в США: уже умерли 37 детей

11:02, 29 января 2018
Зарубежные новости
202 0
REUTERS

Читайте такжеЭпидемиологи заявляют о начале опасной эпидемии гриппа в США

По мнению экспертов, до конца зимнего сезона этот показатель может удвоиться, сообщил телеканал Fox News.

Власти страны приняли решение отменить занятия в школах 11 штатов-за эпидемии гриппа. Так, учебные заведения закрыты в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Северная Каролина и Миссури.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #детская смертность#эпидемия гриппа в США