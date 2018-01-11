В Киеве выросло количество случаев кори среди детей

В столице зафиксировано 66 случаев заболевания корью / УНИАН

По состоянию на 11 января в столице зафиксировано 66 случаев заболевания корью, из них 54 - дети.

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Об этом сообщила директор столичного Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

Гинзбург напомнила, что самый эффективный способ уберечься от этой болезни - вакцинация.

Гинзбург отметила, что сегодня столица полностью обеспечена вакцинами против кори. Она добавила, что для детей до 18 лет прививки бесплатны.

В целом вакцинироваться можно в возрасте до 30 лет.

Среди других способов минимизировать риск инфицирования Гинзбург назвала частая влажная уборка, проветривание помещения, избежание закрытых помещений с большим скоплением людей.

Она также сообщила, что Департамент здравоохранения провел ряд организационных мероприятий, которые будут вводиться в период повышенной заболеваемости корью.

«Уже сегодня начальники районных управлений здравоохранения получили указание рассмотреть возможность организации ежедневной работы кабинетов прививок, в том числе и в выходные дни. Также проводится работа по пересмотру имеющихся временных противопоказаний к прививке среди киевлян и уточнению прививочного статуса детей», - сказала Гинзбург.

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Она напомнила, что специалисты ежедневно будут контролировать состояние заболеваемости корью, наличие прививки против кори и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 января в Киеве был зафиксирован 61 случай заболевания корью, из которых сорок девятой детей.