В Запорожье зафиксированы очередные случаи ботулизма

На Запорожье зафиксировано два случая заболевания ботулизмом.

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Как сообщили УНИАН в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава, 2 января 2018 года в отделение интенсивной терапии Днепрорудненськой больницы госпитализировали в тяжелом состоянии 65-летнюю женщину и 37-летнего мужчину.

Пациентам был установлен диагноз "ботулизм". Срочно введено протиботулиническую сыворотку.

Специалистами лабораторного центра установлено, что больные и еще 4 человека употребляли вяленую рыбу – ляща домашнего приготовления и рыбный балык (толстолоб). Рыба была приобретена на стихийном рынке в порту г. Днепрорудное.

При исследовании остатков рыбы вяленой установлено наличие ботулизма типа «Е».

*** В течение 2017 года в Запорожской области зарегистрировано 11 случаев ботулизма с 14 пострадавшими, из которых 8 случаев связано с употреблением рыбы домашнего приготовления и 3 случая с рыбой, приобретенной в торговой сети.