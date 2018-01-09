В Одессе из-за вспышек кори на неделю продлены школьные каникулы.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте образования и науки Одесского городского совета, решением штаба по ЧС всем школам города рекомендовано продлить каникулы на неделю для уменьшения контактов между детьми в возможный инкубационный период.

Как отметила руководитель Департамента Елена Буйневич, каникулы также продлены с целью предоставления возможности родителям провести вакцинацию детей.

По словам Буйневич, решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполкома горсовета, касающееся запрета посещать школы не привитым детям, не отменено.

Согласно официальному графику, зимние каникулы в украинских школах начались с 31 декабря 2017 года и должны завершиться 10 января 2018 года.

По состоянию на начало января в Одессе с начала вспышки (с середины апреля) диагноз «корь» поставлен более 700 заболевшим, показатель заболеваемости – 67,4 на 100 тыс. населения. Из них 63% (423 человека) – дети. От осложнений кори в городе умерло 5 человек, в том числе трое детей.

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Как сообщал УНИАН, накануне нового года состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского горсовета под руководством первого заместителя городского головы Анатолия Орловского. На нем отмечалось, что эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в Одессе остается неблагополучной, поэтому принято решение о необходимости запрета посещения детских дошкольных учреждений и школ не привитыми от кори детьми с целью недопущения вспышек кори в организованных детских коллективах.

В иммунизации от кори в городе нуждаются еще около 5 тыс. детей.