В Одессе ежедневно госпитализируют более 10 больных корью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила главный врач Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

По ее словам, в этом лечебном учреждении с начала вспышки болезни (с середины апреля) с диагнозом «корь» пролечено 1027 пациентов, из которых 680 – дети разного возраста.

«Ежедневно в больницу поступает не менее 11 больных. Болеют, в основном, дети в возрасте до 5 лет. Если в ноябре было госпитализировано 139 больных, то за неполный декабрь - уже почти 200 человек. Ситуация сложная. Пришлось под корь перепрофилировать еще одно отделение», - сказала Лаврюкова.

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В настоящее время в больнице - 81 человек с корью, из которых 62 – дети. Главврач добавила, что за последний месяц в инфекционной больнице зафиксировано 3 летальных случаев. Это – двое взрослых, поступивших в больницу слишком поздно, они погибли от корьевой пневмонии через несколько часов после госпитализации, а также 17-летний горожанин. Таким образом, от кори в Одессе с начала вспышки болезни умерло уже 5 человек.

По словам главного внештатного педиатра департамента здравоохранения Одесского горсовета Анны Луневой, заболеваемость по кори растет и сводки о госпитализированных «напоминают боевые». Она отметила, что в городе - 8-8,5 тыс. детей не привитых от кори.

Как сообщал УНИАН, в июне управление здравоохранения Одесской облгосадминистрации заявляло, что в Одессе от коревой пневмонии умерло двое детей в возрасте 2-3 года.