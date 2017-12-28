В реперфузионном центре Житомира впервые провели уникальную операцию на сердце

В реперфузионном центре Житомира пациенту впервые провели уникальную операцию на сердце.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, операцию провели 18 декабря, а завтра пациента уже планируют выписать домой.

Совершили сделку в реперфузионном центре кардиологического отделения Житомирской областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского.

«Врачи впервые в области провели уникальную операцию на сердце, которая имеет название "септальная абляция" - закрытие артерии патологически измененной перегородки сердца. Операцию проведено малоинвазивным методом согласно ведущих современных методик», - уточнили в облгосадминистрации.

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Первую пилотную операцию проводили заведующий кардиологического отделения больницы Николай Кушнир, заместитель главного врача областной больницы по хирургической работе Роман Борущак вместе с ведущим кардиохирургом из Института сердца Андреем Хохловым.

«Подобные операции являются уникальными и для Украины в целом, поскольку до недавнего времени проводились только в Институте сердца и Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова, начиная с 2000 года. Отныне подобные операции выполняют и в Житомирской области», - говорится в сообщении.

Первым пациентом, которому провели операцию, является 44-летний житомирянин, который в течение многих лет болеет гипертрофической кардиопатией.

В целом же, в течение двух месяцев работы в реперфузионном центре кардиологического отделения областной клинической больницы им. А.Ф Гербачевского пролечено 192 пациента, в том числе 47 больных на острый инфаркт миокарда.

Как сообщал УНИАН, 27 октября этого года в Житомирской областной клинической больницы имени А.Ф. Гербачевского открыли современный реперфузійний центр. Власти области также планирует обеспечить этот центр современным вертолетом, чтобы сюда можно было быстро доставить пациента.