Речь о вакцине, известной под брендом Covishield.

Фармацевтический гигант AstraZeneca признал, что широко используемая вакцина против COVID под брендом Covishield может вызывать редкие побочные эффекты. В том числе речь идет об образовании тромбов и снижении уровня тромбоцитов.

Об этом пишет Independent. Отмечается, что Covishield была разработана британско-шведской компанией в сотрудничестве с Оксфордским университетом и произведена индийским Институтом сыворотки. Эту вакцину широко применяли в более чем 150 странах, включая Великобританию и Индию.

Некоторые исследования, проведенные во время пандемии, показали, что вакцина защищает от нового коронавируса на 60-80 процентов. Но позже исследования показали, что что Covishield может вызвать у некоторых людей образование тромбов, что может привести к летальному исходу.

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"В коллективном иске, поданном в Великобритании, утверждалось, что вакцина привела к смертям и тяжелым травмам, и требовалось возместить ущерб в размере до 100 млн фунтов стерлингов для примерно 50 пострадавших. Один из заявителей утверждал, что вакцина вызвала у него необратимую черепно-мозговую болезнь после того, как у него образовался тромб, лишивший его возможности работать", – говорится в материале.

Компания AstraZeneca оспорила эти утверждения, однако в одном из судебных документов она впервые признала, что вакцина может "в очень редких случаях вызывать ТТС", или синдром тромбоза с тромбоцитопенией. Он характеризуется образованием тромбов и низким уровнем тромбоцитов в крови у людей.

"Допускается, что вакцина AZ в очень редких случаях может вызывать ТТС. Причинный механизм не известен. Кроме того, ТТС может возникнуть и в отсутствие вакцины AZ (или любой другой вакцины). Причина в каждом отдельном случае будет предметом экспертных доказательств", – заявили в компании.

Такое заявление AstraZeneca противоречит словам компании о том, что она "не признает, что ТТС вызывается вакциной на общем уровне". В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что Covishield может иметь опасные для жизни побочные эффекты.

"После вакцинации этой вакциной было зарегистрировано очень редкое побочное явление, называемое синдромом тромбоза с тромбоцитопенией, включающее необычные и тяжелые явления свертывания крови, связанные с низким уровнем тромбоцитов", – говорят в организации.

По данным Совета международных организаций медицинских наук, "очень редкими" побочными эффектами считаются те, которые отмечаются менее чем в 1 из 10 000 случаев.

"В странах, где продолжается передача SARS-CoV-2, польза от вакцинации для защиты от COVID-19 значительно перевешивает риски", – добавили в ВОЗ.

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