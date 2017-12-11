На Харьковщине зафиксировано массовую заболеваемость среди беременных, отдыхавших в санатории "Высокий"

На Харьковщине зафиксирована вспышка заболеваемости среди беременных женщин, которые отдыхали в санатории "Высокий".

Читайте такжеБрат и сестра наелись мышиной отравы: детей в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, за медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратились 22 беременные женщины.

По результатам медицинского обследования специалистами областной клинической больницы и областной клинической инфекционной больнице 4 больным установлен диагноз «острая кишечная инфекция», остальным диагноз «острая респираторная вирусная инфекция».

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Отобрано для проведения соответствующих лабораторных исследований 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.