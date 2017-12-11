На Харьковщине зафиксировано массовую заболеваемость среди беременных, отдыхавших в санатории "Высокий"
За медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратилось 22 беременные женщины.
На Харьковщине зафиксирована вспышка заболеваемости среди беременных женщин, которые отдыхали в санатории "Высокий".
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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, за медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратились 22 беременные женщины.
По результатам медицинского обследования специалистами областной клинической больницы и областной клинической инфекционной больнице 4 больным установлен диагноз «острая кишечная инфекция», остальным диагноз «острая респираторная вирусная инфекция».
Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Отобрано для проведения соответствующих лабораторных исследований 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды.
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.