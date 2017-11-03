На временно оккупированную территорию Донетчины отправили гуманитарную помощь от ООН

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в направлении Донецка последовали 20 грузовых автомобилей с грузом гуманитарного назначения.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины относительно ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения за прошедшие сутки.

Так, согласно сообщению, из КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию, по маршруту "Харьков - Донецк", последовали 7 грузовых автомобилей с грузом гуманитарного назначения (товары медицинского назначения общим весом 148 кг, строительные материалы общим весом 78 450 кг, гигиенические наборы общим весом 11 500 кг) от благотворительной организации "Человек в беде", а также 13 грузовых автомобилей с грузом гуманитарного назначения (товары медицинского назначения общим весом 4 600 кг, продуктовые наборы общим весом 22 700 кг) от Всемирной продовольственной организации ООН Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев.