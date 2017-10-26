Красный Крест направил жителям оккупированных территорий Донетчины гуманитарную помощь

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированных территорий Донбасса более 13 тонн гуманитарной помощи.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию 25 октября проехали 8 грузовиков с гуманитарным грузом.

Автомобили перевозили продуктовые и гигиенические наборы общим весом более 13 тонн от миссии Международного комитета Красного Креста. Груз предназначен для жителей Донецкой области.