Красный Крест направил жителям оккупированных территорий Донетчины гуманитарную помощь

15:40, 26 октября 2017
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Автомобили перевозили продуктовые и гигиенические наборы общим весом более 13 тонн от миссии Международного комитета Красного Креста.

УНИАН

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированных территорий Донбасса более 13 тонн гуманитарной помощи.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию 25 октября проехали 8 грузовиков с гуманитарным грузом.

Автомобили перевозили продуктовые и гигиенические наборы общим весом более 13 тонн от миссии Международного комитета Красного Креста. Груз предназначен для жителей Донецкой области.

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Теги: #гуманитарная помощь#война на Донбассе#российская оккупация