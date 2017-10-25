Причиной массового отравления посетителей ресторана "Панська чарка" во Львове стал золотистый стафилококк

Причиной отравления 25 посетителей ресторана «Панська чарка», который расположен в центре Львова, по результатам лабораторно-инструментальных исследований стал золотистый стафилококк.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, по результатам исследований у четырех работников ресторана выявлен патогенный золотистый стафилококк, бактерии группы кишечной палочки найдены в заварочном чайнике.

Кроме того, в свадебном торте, лососе слабосоленом, паштете печеночном, шпондере запеченном, фарше мясном для приготовления слойки выявлены бактерии группы кишечной палочки и патогенный золотистый стафилококк. В буженине выявлены бактерии группы кишечной палочки.

По информации государственного учреждения «Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины», в результате вспышки острой кишечной инфекции из-за употребления пищи во время празднования групп людей и питания в ресторане «Панська чарка», с 16 октября в целом обратились за медицинской помощью 25 человек, в том числе 2 детей.

По состоянию на 25 октября выписано из стационара 15 человек, стационарно продолжают лечиться в областной инфекционной больнице 7 человек. Состояние всех пациентов приближено к удовлетворительному.

Как сообщал УНИАН, 16 октября во Львовский областной инфекционной больнице начали госпитализировать пациентов с симптомами острой кишечной инфекции, которые 14 октября праздновали свадьбу в ресторане «Панська чарка».

17 и 18 октября обращение и госпитализация продолжились, но не только из числа тех, кто праздновал свадьбу, но и тех, что питались в этом же ресторане с компаниями (дни рождения) 15 и 16 октября.