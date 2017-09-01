В Харькове открыли перинатальный центр для для новорожденных с экстремально низким весом

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Харьковскую область принял участие в открытии нового отделения интенсивной терапии для новорожденных с экстремально низкой массой тела.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, по словам Порошенко, Харьковская область сделала весомый шаг к созданию современной системы оказания качественной медицинской помощи в части охраны материнства и детства.

Президент подчеркнул важность медицинской реформы и выразил надежду, что с началом работы Верховной Рады народные депутаты проголосуют законы, необходимые для воплощения в жизнь позитивных изменений в системе здравоохранения.

«Реформы - это не просто повышение заработной платы, хотя это и сверхважно. Это восстановление справедливости. Мало кто знает, как трудно и как долго учиться на врача. Постоянно надо учиться и обновлять знания. Уровень доходов должен быть соответствующим. Но тот, кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что «медицинская реформа должна восстановить справедливость по отношению к врачам».

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Президент особо подчеркнул необходимость проведения реформы сельской медицины и внедрения телемедицины. Он отметил, что сегодня современное оборудование дает такую ​​возможность: «Если человек обратился в селе, то мы сможем предоставить консультацию ведущего врача, особенно это важно в сложных случаях. Для того, чтобы сэкономить драгоценные минуты, чтобы спасти жизнь пациенту».

«Мы видим воочию, как меняется страна. Мы видим воочию, что начинаются новые проекты», - добавил Порошенко.