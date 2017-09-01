Медицинские институты академии наук переводят на самоокупаемость: себестоимость операций - от 80 до 230 тысяч гривень

По предварительным расчетам, себестоимость операций в институтах НАМНУ составляет от 80 тыс. грн до 230 тыс. грн. Раньше большую часть этих расходов покрывали из госбюджета, теперь пациентам придется платить за операции из своего кармана или через страховые компании. Об этом сообщила пресс-секретарь института Людмила Гордон, пишет 112.ua.

Читайте такжеВ Минздраве и Минфине работают над определением стоимости медицинских услуг в учреждениях АМНУ

"По словам Гордон, предварительные расчеты себестоимости операций впечатляют – от 80 тысяч до 230 тысяч грн. Раньше большую часть этих расходов покрывали из бюджета. С 1 сентября пациентам придется платить из своего кармана или через страховые компании", - говорится в сообщении.

Пилотный проект по внедрению платных услуг и перехода на самоокупаемость в четырех столичных институтах – сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, нейрохирургии им. Ромоданова, хирургии и трансплантологии им. Шалимова и кардиологии им. Стражеско должен был начаться с 1 июля. Но официально запустить пилотный проект не удалось, потому что методичка для расчета себестоимости услуг операций из Минздрава поступила только 30 июня. Пострадали и пациенты – за недостатка финансирования их отправляли домой ждать операций.

"Институты, участвующие в пилотном проекте, должны сохранить базовое финансирование – на коммуналку и зарплату. Никакие платные услуги не потянут такую махину, как наш институт", - отмечал в начале августа Александр Усенко, директор института хирургии им. Шалимова.