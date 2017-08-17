В Черниговской области от отравления грибами умерла 17-летняя девушка

В Черниговской области от отравления дикорастущими грибами на этой неделе умерла 17-летняя девушка.

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Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Отмечается, что девушка проживала в Семеновском районе, где традиционно местные жители собирают и заготавливают много лесных грибов.

С симптомами тяжелого отравления девушку госпитализировали в национальную детскую специализированную больницу «Охматдет», но спасти ее жизнь врачам не удалось.

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По предварительным выводам, причиной отравления стала бледная поганка.