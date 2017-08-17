В Черниговской области от отравления грибами умерла 17-летняя девушка
Причиной отравления стала бледная поганка.
В Черниговской области от отравления дикорастущими грибами на этой неделе умерла 17-летняя девушка.
Читайте такжеНа Житомирщине вся семья в тяжелом состоянии попала в реанимацию, отравившись грибами (видео)
Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
Отмечается, что девушка проживала в Семеновском районе, где традиционно местные жители собирают и заготавливают много лесных грибов.
С симптомами тяжелого отравления девушку госпитализировали в национальную детскую специализированную больницу «Охматдет», но спасти ее жизнь врачам не удалось.
Читайте такжеС начала года в Украине отравились грибами 44 человека, из них 5 умерли
По предварительным выводам, причиной отравления стала бледная поганка.