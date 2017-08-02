С начала года в Украине отравились грибами 44 человека, из них 5 умерли

С начала года в Украине отравились грибами 44 человека (из них 11 - дети), умерли 5 человек.

Как сообщили УНИАН в Украинском центре контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Украины, несмотря на то, что лето в этом году не благоприятное для грибников, за 7 месяцев 2017 года уже зарегистрировано 34 случая грибных отравлений.

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В ведомстве предупреждают, что блюда из грибов тяжелые для переваривания, иx не должны употреблять дети, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или с хроническими заболеваниями внутренних органов. Пищевые отравления, вызванные употреблением грибов в Украине, чаще всего связаны с употреблением неизвестных грибов, а также зеленушек, опят, зонтиков, шампиньонов, маслят, рядовок, рыжиков, подберезовиков и других грибов.

«Степень течения пищевых отравлений преимущественно средней тяжести и тяжелая (до 85%), что приводит к летальному исходу у 7- 11%. Подавляющее большинство пострадавших, как правило, социально незащищенное население. Грибы собирали в лесу или в лесополосах, кроме того, грибы собирали в парковых зонах, на приусадебных участках, во дворах, на улицах. Блюда из грибов готовились в домашних условиях, с использованием термической обработки (отваривание и/или жарка), также отмечены случаи употребления в сыром виде», - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что для того чтобы избежать отравлений грибами, лучше всего - это отказаться от употребления дикорастущих грибов как от продукта вообще и употреблять искусственно выращенные грибы, которые продаются в магазинах, или нужно хорошо разбираться в съедобных и ядовитых грибах, собирать их в лесных угодьях, где гарантировано экологически чистое пространство (отсутствие вблизи вредных производств, отсутствие обработки леса химическими веществами и т.д.).