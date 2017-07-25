На Закарпатье с отравлением госпитализированы пятеро детей

В Закарпатской области в ночь с 24 на 25 июля с признаками пищевого отравления госпитализированы пятеро детей, которые отдыхали в одном из туристических заведений Виноградовского района.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре Областного центра здоровья Закарпатской области, четверо пострадавших привезли в Виноградовскую центральную районную больницу около часа ночи.

10-месячный малыш, 5-летняя девочка, 12-летний мальчик и 17-летний юноша имели признаки желудочно-кишечных расстройств: общая слабость, тошнота, рвота, понос, боли в желудке.

Еще один ребенок - 5-летний мальчик уже из другой семьи, но тоже с признаками кишечных расстройств, был доставлен в больницу с того же туристического учреждения уже в четыре часа утра.

По информации пресс-центра, у детей предварительный диагноз «острый гастроэнтероколит», состояние здоровья - удовлетворительное.

В учреждениях отдыха и питания обследованы работники, проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия, отобраны смывы на патологическую флору, пробы воды и продуктов питания. «Специалисты Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины и ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Закарпатской области проводят эпидрасследование. Окончательные выводы будут известны после конечных лабораторных исследований», - уточнили в пресс-центре.