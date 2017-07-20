На Запорожье уже госпитализировали 30 детей, отравившихся в "Лазурном"

В Запорожской области в больницу доставлены 30 детей, которые накануне отравились в санатории «Лазурный» (Бердянск).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила директор Департамента здравоохранения Запорожской облгосадминистрации Виктория Клименко.

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По ее словам, состояние здоровья детей не требует обязательной госпитализации, однако учитывая тот факт, что дети обратились за медпомощью и массовость отравления, было принято решение о их госпитализации в Бердянское территориальное медицинское объединение.

Клименко также сообщила, что в данный момент неизвестно, чем именно отравились дети – результаты анализов будут в понедельник.

Кроме того, Клименко подчеркнула, что санаторий официально не имел разрешения на работу.

По ее словам, при проверке документов у сотрудников пищеблока, выяснилось, что из 17 санитарные книжки были лишь у троих.

Клименко также сообщила, что 261 ребенок из Днепра заехали в санаторий «Лазурный» 11 июля. На данный момент часть детей забрали родители, часть – продолжает оставаться в санатории.

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Как сообщал УНИАН, в Бердянске в санатории «Лазурный» произошло массовое отравление 246 детей военнослужащих - участников АТО из Днепра. По данным городского управления полиции Бердянска, симптомы отравления начали появляться у детей со вчерашнего утра, на сегодняшний день зафиксировано 246 случаев отравления.

По данным Бердянского городского совета, о том, что в санатории на оздоровлении находятся дети, представители местной власти не знали, поскольку официально данное учреждение не имело разрешительных документов на работу.