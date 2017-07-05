В Госпродпотребслужбе назвали основную причину вспышек кишечных инфекций в Украине

С начала 2017 от вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний пострадал 941 человек, из них 750 детей (79,7%).

Как сообщает Госпродпотребслужба, в ходе 79 санитарно-эпидемиологических расследований в правоохранительные органы направлено материалы по 46 делам, открыто 21 уголовное производство.

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В ходе санитарно-эпидемиологических расследований причин и условий, приведших к возникновению и распространению инфекционных болезней, установлено, что основными причинами, которые способствовали возникновению вспышек и пищевых отравлений, были грубые нарушения санитарного законодательства, а именно: технологии приготовления блюд, сроков и температурного режима при хранении сырья и готовой продукции, дезинфекционного режима, правил личной гигиены лицами, принимавшими участие в приготовлении блюд, несоблюдение товарного соседства при хранении пищевых продуктов, нарушение сроков прохождения медицинских осмотров работниками и приобретение продуктов питания в местах несанкционированной торговли.

По результатам выявленных нарушений приостанавливалось функционирование 24 объектов, вынесено 15 постановлений о наложении штрафов, привлечены к дисциплинарной ответственности девять должностных лиц, отстранены от работы 17 работников.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 70 вспышек, в результате которых пострадали 1602 человека, из них 816 детей (50,9%).

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Также в течение первого полугодия этого года было расследовано 49 случаев заболевания ботулизмом, среди которых 33 связаны с употреблением рыбной продукции, в том числе пятеро пострадавших умерли (Донецкая, Черкасская, Сумская, Полтавская области и город Киев - по одному). Ранее сообщалось о шести погибших, но по результатам проведенных исследований умершему жителю города Одесса предварительный диагноз «ботулизм?» Был снят.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в Украину доставили партию лекарств против ботулизма. Первые 25 курсов для формирования базового запаса антитоксина канадского производства предоставила Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в качестве гуманитарной помощи.

В прошлом году в Украине было зафиксировано 105 случаев ботулизма, из них 12 смертельных.