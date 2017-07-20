В санатории Бердянска - массовая вспышка кишечной инфекции: отравились 246 детей участников АТО из Днепра

В Бердянске (Запорожская область) в санатории «Лазурный» отравились 246 детей военнослужащих - участников АТО из Днепра.

Как сообщили УНИАН в городском управлении полиции Бердянска, симптомы отравления начали появляться у детей со вчерашнего утра, на сегодняшний день зафиксировано 246 случаев отравления.

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По данным полиции, сейчас дети продолжают находиться в санатории «Лазурный» под наблюдением медиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Бердянского городского совета, о том, что в санатории на оздоровлении находятся дети, представители местной власти не знали, поскольку официально данное учреждение не имело разрешительных документов на работу.

В частности, рабочая комиссия, созданная мэрией Бердянска, провела ряд обследований данного учреждения и выявила несоответствие учреждения требованиям в сфере организации детского оздоровления.

«В результате очередного обследования учреждения 17 июля в заведении были выявлены дети, отдыхающие вопреки Актам приемки детского оздоровительного лагеря, где указано о неготовности учреждения к принятию детей», - сообщили в горсовете.

Указывается, что поскольку санаторий «Лазурный» к приему детей был не готов, руководству санатория было рекомендовано вывезти детей до полного устранения недостатков.

«В настоящее время проводится осмотр детей этого заведения специалистами Бердянского лабораторного центра, Управления Госпродпотребслужбы в г.Бердянске совместно со специалистами городской больницы», - говорится в сообщении пресс-службы Бердянского городского совета.