В Тернополе после реконструкции открыли радиологический корпус областной больницы

В Тернополе сегодня, 14 июля, открыли радиологический корпус областной больницы после реконструкции стоимостью 34 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии приняли участие президент Украины Петр Порошенко, вице-премьер-министр - министр регионального развития Геннадий Зубко и др.

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В обновленном помещении расположен современный лабораторный комплекс и централизованная стерилизационная. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием.

«Оборудование закупали в течение 5 лет. Такую лабораторию может себе позволить не каждая больница, аналогичной в Западной Украине нет, может, есть в Киеве и Днепропетровске. Наша лаборатория оснащена топовой аппаратурой, где анализы проводятся в автоматическом режиме и влияние человека минимизировано - только на этапе забора крови и кровоподготовки. Все остальное делает машина», - отметил главный врач областной больницы Василий Блихар.

Как отметил во время выступления Порошенко, это не последний объект, который открывают на базе областной больницы.

«Вскоре здесь появится и кардиологический центр. Чтобы в Тернополе делались операции на открытом сердце. Чтобы не ездили люди в другие города, в Тернополе пусть делают, в Тернополе работают лучшие врачи», - сказал Порошенко.

Он добавил, что реализовывать такие проекты удается благодаря реформе децентрализации.

«Еще три года назад никто не говорил о массовых открытия новых объектов. Мы направили средства в области, в 7 раз увеличились бюджеты развития территориальных общин, и мы видим результат», - отметил президент.

Реконструкция радиологического корпуса больницы проходила за средства Государственного фонда регионального развития с софинансированием из местного бюджета.

Справка УНИАН. Реконструкция радиологического корпуса областной больницы была начата в 2011 году, но в 2015 году работы были «заморожены» из-за нехватки средств.

Сумма строительных работ и ремонтных работ составила 34 млн грн.

Еще ориентировочно на 40 млн грн было закуплено современное оборудование, которое в полной мере обеспечивает больницу биохимическими, иммунологическими, бактериологическими и другими видами лабораторных исследований.