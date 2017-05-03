Президент подписал закон о финансовой и управленческой автономии медучреждений

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения".

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Как сообщает пресс-служба главы государства, закон, принятый Верховной Радой 6 апреля, предусматривает внедрение мер по реформированию системы здравоохранения Украины для создания сети государственных и коммунальных медицинских учреждений с достаточным уровнем самостоятельности для эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения.

Согласно документу, заведения здравоохранения получили возможность обрести финансовую и управленческую автономию для обеспечения финансовых, материально-технических ресурсов. При этом, в соответствии со ст. 49 Конституции Украины, существующая сеть государственных и коммунальных заведений здравоохранения не будет сокращена, эти заведения останутся в государственной и коммунальной собственности и не подлежат приватизации.

Документом также установлен упрощенный порядок реорганизации заведений здравоохранения - государственных и коммунальных – в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия; уточнена существующая гарантия, что денежные средства, не использованные заведением здравоохранения (кроме государственных и коммунальных) в текущем году, не будут извлекаться и могут быть использованы на финансирование деятельности заведения (в частности, на обновление материально-технической базы); урегулированы отдельные вопросы, связанные с договорами о медицинском обслуживании населения, которые будут заключаться в соответствии со специальным порядком, утвержденным Кабинетом министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу этого закона.