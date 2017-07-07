Сумская область: на развитие высокоспециализированной медпомощи выделено свыше 707 млн грн

Сумской областной совет принял областную программу перспективного развития учреждений здравоохранения третичного уровня на 2017-2021 годы с объемом финансирования более 707 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял сегодня во время сессии: «за» проголосовали 38 из 55 присутствующих депутатов (всего в Сумском облсовете 64 депутата).

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В документе отмечается, что целью программы является приближение качественной, своевременной, высокоспециализированной медицинской помощи к каждому жителю области, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, а мониторинг состояния здоровья населения области свидетельствует о необходимости приоритетных действий органов местной власти и самоуправления в области здравоохранения.

Решение проблемы предполагается путем обновления лечебно-диагностической базы медицинских учреждений; приведение в соответствие с требованиями материально-технического обеспечения, в том числе расширение полезных площадей отделений высокоспециализированной помощи; направленияфинансовых ресурсов медицинских учреждений областного подчинения исключительно на предоставление помощи третичного уровня; активизация работы по внедрению новейших технологий.

Выполнение программы предполагается осуществить в четыре этапа: I этап - 2017, II этап - 2018, III этап - 2019-2020 гг., IV этап - 2021

Финансирование программы будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных на здравоохранение в областном бюджете и средств государственного бюджета, общим объемом 707 млн 188,2 тысячи грн, в том числе 135 млн 788,2 тыс. грн - из областного бюджета и 571,4 млн грн - из государственного бюджета.