В Минздраве и Минфине работают над определением цен медицинских услуг в институтах АМНУ

Базовое финансирование до конца 2017 года оставят для институтов АМНУ, участвующих в пилотном проекте.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом шла речь во время совещания при участии Минздрава, Министерства финансов и представителей четырех институтов Академии меднаук Украины.

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В ходе совещания обсуждались вопросы относительно стоимости медицинских услуг в учреждениях АМНУ и переход на новый механизм их финансирования.

По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, экономисты институтов НАМНУ прошли обучение по новой методики расчета стоимости услуг, подготовлено соответствующее программное обеспечение.

«Нам нужно отработать тарифы по новой методике. Это единая унифицированная методика, которая позволит выйти на стоимость пролеченных случаев по международной классификации болезней (МКБ-10). Это будут те случаи лечения, что являются характерными для заведений, которые предоставляют высокоспециализированные услуги. После этого мы определимся с объемом и перечнем услуг, который будет подлежать новому механизму оплаты в рамках пилотного проекта», – отметил чиновник.

На сегодня совместный проект приказа Минздрава и Академии медицинских наук дорабатывается, чтобы определить в нем порядок направления пациентов, порядок оказания помощи, перечень услуг и тарифы.

В Минздраве также проинформировали, что с 1 июля стартовал пилотный проект по изменению механизма финансирования оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ). Кабмин принял постановление (№ 425 от 14 июня 2017 г.) о запуске пилотного проекта по изменению механизма финансирования оказания медицинской помощи в 4 подведомственных учреждениях Национальной академии медицинских наук. В частности, в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, Институте кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско, Институте нейрохирургии имени А. П. Ромоданова, Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

Участники пилотного проекта будут оказывать помощь населению за счет государственных средств в соответствии с перечнем услуг по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, которые не могут быть предоставлены или предоставлены в ограниченном количестве в других учреждениях здравоохранения. Проведения указанного пилотного проекта предусматривает отработку механизма перехода от содержания койко-мест в заведениях к оплате за оказанные медицинские услуги.