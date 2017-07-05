В Ривне за взятку задержана преподаватель медицинского колледжа

Сегодня в Ривне правоохранители задержали преподавателя медицинского колледжа при получении 4 тыс. долларов взятки за поступление в учебное заведение.

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, женщину задержали ее в собственной квартире после получения денег.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В рамках этого уголовного производства правоохранители задокументировали факт вымогательства неправомерной выгоды. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к коррупционной деятельности.

«Оперативники Управления защиты экономики в Ривненской области Национальной полиции Украины, как и их коллеги в других регионах, проводят антикоррупционные мероприятия в сфере образования. В связи с началом вступительной кампании в учебные заведения «нечистые на руку» чиновники могут активизировать свою противоправную деятельность», - отмечают в полиции.