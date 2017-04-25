В Киеве на взятке задержали директора Института психологии

В Киеве на получении 5 тыс. долл. взятки разоблачен директор Института психологии им. Костюка Национальной академии педагогических наук Украины.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Указанную сумму он потребовал от гражданки за содействие в зачислении на работу в лаборатории консультативной психологии и психиатрии Института с возможностью одновременно учиться в данном Институте с целью получения образовательно-квалификационного уровня «магистр»», - отмечается в сообщении.

Директора Института психологии задержали «на горячем» после получения им обусловленных средств.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом) продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.

Как указано на сайте Института психологии, директором является Максименко Сергей Дмитриевич - действительный член (академик) НАПН Украины, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, декан медико-психологического факультета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, действительный член Международного совета психологов (США), иностранный член Российской академии образования (РАО), действительный член Европейской академии естественных наук (ФРГ. м. Ганновер), председатель Общества психологов Украины, председатель экспертного совета ВАК Украины по психологическим наукам, член научно-методических советов Главного Управления государственной службы Украины, Государственного департамента Украины по вопросам выполнения наказаний, Государственной пограничной службы Украины, член экспертного совета по гуманитарным и социальным наукам при Государственной аккредитационной комиссии Украины.

Максименко родился 15 декабря 1941 года в Киевской области. Он является ученым в области общей, генетической, медицинской, возрастной, педагогической психологии и методологии и теории развивающего обучения; им разработаны и обоснованы принципы построения экспериментально-генетического и генетико-моделирующего метода. Формирующие и диагностические методы, разработанные Максименко, занесено в Европейский банк исследовательских процедур в области лонгитюдных исследований при Институте Макса Планка (г. Мюнхен).